ОВА: на Луганщині через обстріл загорівся нафтопереробний завод

На Луганщині через обстріл росіян сталася пожежа на нафтопереробному заводі в Лисичанську, є загроза вибуху, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє у Телеграмі прес-служба Луганської ОВВ.

"Росіяни в черговий раз обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Внаслідок попадання рашистських снарядів спалахнули виробничі потужності заводу, а саме встановлення з отримання сірки та станція змішування речовин. Площа пожежі 360 кв. м, є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники намагалися загасити вогонь, однак розпочалися артилерійські обстріли, і пожежники були змушені залишити зону небезпеки.

Гасіння неможливе, оскільки обстріли не вщухають.

Як повідомлялося, у Луганській області внаслідок удару російської авіації 8 травня пошкоджено потужності Попаснянського водоканалу, внаслідок чого без води залишилося близько 1 млн осіб, у тому числі і на окупованих територіях. Також через авіаудар ворога знеструмлено Лисичанськ та Сєверодонецьк.