Білий дім оголосив новий пакет санкцій проти Росії

Сполучені Штати 8 травня оголосили новий пакет санкцій проти Росії через її війну в Україні. Вони стосуються найбільших російських телеканалів, надання фінансових послуг, а також обмежень на використання російської нафти, повідомляє Новое время.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Санкції стосуватимуться найбільших російських пропагандистських каналів, пов’язаних із Кремлем: Первого канала, Россия-1 та НТВ. США забороняє розміщення реклами й надання обладнання каналам. Зазначається, що вони були серед найбільших одержувачів іноземного доходу.

Також США обмежує доступ Росії до американських фінансових послуг (бухгалтерського обліку, корпоративних і трастових послуг). Вони, стверджує Вашингтон, відіграють ключову роль для збагачення російських компаній та еліт.

Сполучені Штати також підтверджують намір країн Великої сімки поступово відмовитися або заборонити імпорт російських нафти, а ще зобов’язуються забезпечити стабільність глобального ринку енергоносіїв.

Вашингтон запроваджує додаткові обмеження щодо промисловості Росії — деревообробної, виробництва двигунів, бойлерів, вентиляторів, бульдозерів та низки інших промислових комерційних товарів.

Санкції США стосуються російської компанії Промтехнология, яка виробляє стрілецьку зброю, і семи транспортних та однієї судохідної компанії. Крім того, Штати призупиняють дозволи на експорт низки ядерних матеріалів до Росії.

Також Вашингтон вводить візові обмеження щодо близько 2600 російських і білоруських посадовців та військових чиновників обох країн, причетних до злочинів в Україні, а також запроваджує санкції проти восьми керівників російського Сбербанка, 27 керівників Газпромбанка і Московського промислового банку й 10 його дочірніх структур.