"Укрзалізниця" скасувала поїзди до Одеси на 9 травня через комендантську годину

"Укрзалізниця" скасувала на 9 травня поїзди до Одеси і назад через комендантську годину. Також цього дня не працюватиме одеський залізничний вокзал, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram "Укрзалізниці".

"На період дії подовженої комендантської години 9 травня тимчасово скасовані поїзди приміського і далекого сполучення, які курсують в Одесу і назад" , - йдеться в повідомленні.

В УЗ додали, що в період дії комендантської години в місті буде закритий залізничний вокзал Одеса-Головна.

Нагадавши, в Одесі введуть комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня.