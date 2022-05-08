Свириденко: Канада на рік скасовує всі мита на українські товари

Канада на рік скасувала митні збори на всі українські товари. Такий крок канадської влади відкриває для України ринки країн G7 і Євросоюзу, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Канада скасовує на 12 місяців всі мита на українські товари" , - написала вона.

Свириденко додала, що про це сьогодні оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, це рішення канадської влади є продовженням ініціативи Євросоюзу і Великобританії щодо залучення України у власні промислові і торгові ланцюжки.

Перший заступник міністра економіки України Денис Кудін своєю чергою зазначив, що скасування Канадою мит фактично відкриває ринки G7 і Євросоюзу для українських товарів.

Нагадаємо, сьогодні у Києві пройшла зустріч Зеленського і Трюдо.