У Конгресі США обіцяють швидше схвалити виділення Україні 33 млрд доларів

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що демократи збираються якомога швидше прийняти новий законопроєкт, спрямований на підтримку України. Таким чином, в Конгресі США постараються швидше схвалити виділення Україні 33 млрд доларів, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Я думаю, що ми зможемо зробити це якомога швидше. У нас велика двохпартійність з точки зору нашої підтримки боротьби за демократію, яку проводить народ України" , - заявила Пелосі.

Вона також додала, що американські політики з повагою ставляться до стратегії президента України, і вони підтримують необхідність у наданні більше зброї і введення нових санкцій проти РФ.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент США Джо Байден направив до Конгресу заявку на додаткову допомогу Україні на 33 млрд доларів, з них понад 20 млрд - на військову допомогу.