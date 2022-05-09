У європейських містах відбулися акції проти війни Росії в Україні

У європейських містах відбулися демонстрації солідарності з Україною. Деякі їх супроводжуються менш численними проросійськими акціями, пише Артур Родивилов, Deutsche Welle.

У центрі Кельна у неділю, 8 травня, відбулася демонстрація солідарності з Україною. Її організатор – "Синьо-жовтий хрест" у своїй заявці анонсував прихід до 10 тисяч людей.

Того ж дня у місті влаштували проросійську акцію "За мир", у ній взяли участь близько тисячі людей. Близько 150 мотоциклістів у рамках цієї акції проїхали околицями Кельна. На деяких мотоциклах було встановлено радянські прапори.

У Берліні жителі прийшли до пам'ятника загиблим радянським воїнам у Тіргартені: одні намагалися продемонструвати проросійську позицію, другі перебивали їх українськими піснями. Щоб пам'ятні заходи 8 та 9 травня у столиці пройшли без сутичок, берлінська влада заборонила демонстрацію прапорів як РФ, так і України. Поліція запобігла кілька спроб порушити цю заборону.

У Берліні на території меморіалів та пам'ятників на два дні – 8 та 9 травня – заборонили демонстрацію будь-якої символіки: "георгіївських стрічок", уніформи, літери "Z", прапорів РФ та СРСР, але також і прапорів України. Нове правило застало зненацька активістів pic.twitter.com/H4Ys1Hld3D - DW російською (@dw_russian) May 8, 2022

У центрі Лондона відбувалася акція під гаслом "Росіяни проти війни", в Гаазі жителі вийшли на марш "Останній парад Путіна". Колона приблизно з 70 людей "привела" ляльку президента РФ Володимира Путіна до будівлі Міжнародного суду ООН.