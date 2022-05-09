Одеська прокуратура розслідує російський ракетний обстріл

За фактом російських ракетних ударів по прибережній зоні Одеси у Київському районі були розпочаті досудові розслідування. Йдеться про ворожу атаку 8 травня із застосуванням авіації, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Одеської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)" , - йдеться в заяві.

За даними слідства, 8 травня російські військові знову завдали ракетних ударів по прибережній зоні в Київському районі Одеси "високоточним озброєнням".

В результаті вибухів ворожих снарядів були зруйновані та пошкоджені будівлі готельно-ресторанного комплексу, а також об'єкт комунальної інфраструктури.

"Жертв і постраждалих немає. Під час ракетних обстрілів людей у комплексі, на щастя, не було" , - повідомляє прес-служба.

У прокуратурі також зазначають, що будь-яких військових об'єктів на даних територіях немає.

Фото: od.gp.gov.ua

Нагадаємо, за даними Оперативного командування "Південь", за минулу добу 8 травня війська РФ атакували ракетами Одеську область 9 разів. 6 ракет були збиті нашими силами ППО. Завдані удари пошкодили електропідстанцію і газопровід, зруйнували кілька приватних будинків і пошкодили зони відпочинку. Були постраждалі.