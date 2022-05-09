Байден: продовжимо зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна

Сполучені Штати продовжать зміцнювати Україну і надалі. Про це заявив президент США Джо Байден, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Сьогодні я говорив з лідерами країн "Великої сімки" і президентом Зеленським про нашу непохитну єдність і прагнення продовжувати зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна" , - заявив Байден.

Today, I spoke with G7 Leaders and President Zelenskyy about our ironclad unity and commitment to keep strengthening Ukraine and ratcheting up the pain on Putin. pic.twitter.com/15FYYnfueS — President Biden (@POTUS) May 8, 2022

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський приєднається в режимі відеоконференції до зустрічі лідерів G7 8 травня. Також перед зустріччю Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України. Йдеться про військову та економічну підтримку.