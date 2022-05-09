Байден: продовжимо зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна
Сполучені Штати продовжать зміцнювати Україну і надалі. Про це заявив президент США Джо Байден, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
"Сьогодні я говорив з лідерами країн "Великої сімки" і президентом Зеленським про нашу непохитну єдність і прагнення продовжувати зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна", - заявив Байден.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський приєднається в режимі відеоконференції до зустрічі лідерів G7 8 травня. Також перед зустріччю Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України. Йдеться про військову та економічну підтримку.