Виробник Javelin планує виробляти вдвічі більше ракет

Виробник зброї Lockheed Martin, який виготовляє протитанкові комплекси Javelin, може майже вдвічі збільшити випуск ракет через збільшення попиту, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це заявив гендиректор компанії Джеймс Тайклет в інтерв'ю CBS News.

Він зазначив, що попит на зброю значно зріс після війни в Україні. Крім того, через загрози з боку Росії і Китаю попит на продукцію Lockheed Martin буде зберігатися і далі.

Планується збільшити обсяг виробництва протитанкових ракет Javelin з 2100 до 4000 на рік.

Нагадаємо, президент США Джо Байден минулого тижня відвідав підприємство Lockheed в Алабамі, де виробляється зброя. За даними Пентагону, на цей час Сполучені Штати відправили в Україну понад 5500 систем Javelin.