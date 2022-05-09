ZDF: Шольц пообіцяв Україні подальшу підтримку

Німеччина продовжить підтримувати Україну в її протистоянні російському вторгненню, в тому числі надаючи допомогу з озброєнням, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у зверненні з нагоди 77-ї річниці закінчення Другої світової війни. Про це, з посиланням на ZDF, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Також Шольц висловив упевненість, що Україна не піде на поступки країні-агресору.

"Миру, продиктованого Росією, не буде. Українці цього не приймуть - і ми теж" , - сказав федеральний канцлер, відзначивши потужну міжнародну підтримку України.

"Рідко коли ми були з нашими друзями і партнерами так згуртовані, як сьогодні. Я глибоко переконаний: Путін війну не виграє... Урок, який був засвоєний у Федеративній Республіці з часів нацистської Німеччини - був девіз "Ніколи знову!"... У нинішній ситуації це може означати тільки одне: ми захищаємо справедливість і свободу - на боці тих, на кого напали" , - заявив він.

Шольц ще раз наголосив, що має намір і надалі надавати Україні підтримку і допомогу.