Омбудсмен: у Бучі злочини скоювалися там, де стояли буряти і "кадирівці"

У Бучі під час окупації міста російськими військами основні воєнні злочини скоювалися в тих місцях, дислокувалися частини "кадирівців" та бурят, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"У Бучі стояли 5 військових груп. Одна з цих груп - "кадирівці", і друга - це буряти. І основні злочини, щодо яких навіть зараз дають свідчення щодо розстрілів, жорстокого поводження, тортур тощо, це було якраз в тих місцях, де стояли буряти та "кадирівці" , - сказала омбудсмен.

Денісова також додала, що злочини скоювали солдати РФ і з інших частин.

"Але й інших - високих, з високими голосами, світлими очима - таких теж достатньо" , - зазначила вона.

Уповноважена ВР з прав людини розповіла про важливість доносити світовій спільноті інформацію про звірства російської армії в Україні. Це сприятиме, в тому числі посиленню санкцій проти агресора, а також допомозі з прийняттям рішень про надання озброєння нашій країні.

Омбудсмен наголошує, що після звільнення захоплених російськими окупантами міст стануть відомі нові моторошні історії про воєнні злочини, які органи та експерти повинні зафіксувати.