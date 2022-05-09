Які екстрені соцпослуги можуть отримати українці під час війни

Пенсіонери та люди з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах під час війни, зможуть отримати соціальні послуги екстрено, протягом 1 дня лише на підставі заяви, повідомляє Сьогодні.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, тепер соціальні послуги надаватимуться незалежно від задекларованого місця проживання.

"Нам було важливо під час військового стану забезпечити для всіх людей з інвалідністю та літніх людей, які цього потребують, можливість якнайшвидше отримати притулок та необхідний догляд, у тому числі в стаціонарних умовах у будь-якому місці України" , – сказала чиновниця.

Відповідно до прийнятого рішення Уряду під час військового чи надзвичайного стану люди з інвалідністю та літні люди можуть розраховувати на наступні екстрені соціальні послуги:

інформування, консультування, консультативний кризовий телефон;

надання притулку, нічний притулок, короткострокове проживання;

екстрене (кризове) втручання;

представництво інтересів;

підтримування проживання людей похилого віку та осіб з інвалідністю, безпритульних осіб;

соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

догляд вдома;

догляд стаціонарний;

денний догляд;

денний догляд дітей з інвалідністю;

паліативний догляд;

соціально-психологічна реабілітація;

натуральна допомога;

переклад жестовою мовою;

транспортні послуги.

Якщо при собі не буде необхідних документів для отримання послуг, достатньо пред'явити один документ:

заяви від людини (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

заяви від законного представника (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника).

Заяву про надання соціальних послуг можна подати в:

уповноважений орган соцзахисту за місцем звернення, незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, яка потребує соціальної послуги,

безпосередньо постачальнику соціальних послуг.

Рішення про те, чи надавати екстрено послуги, приймає уповноважений орган або надання соціальних послуг.