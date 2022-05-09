Шмигаль: чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон під час війни

Українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.﻿ Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні" , - сказав глава уряду.

Наразі, за даними, якими володіє уряд, територію України залишили близько 5 мільйонів людей.

"Офіційно зафіксована цифра - це 4,7 мільйона. За останніх трохи більше ніж два тижні 700 тисяч українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну. Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%" , - додав Шмигаль.

Зазначимо, наразі виїхати за кордон мають право лише визначені урядом категорії українських чоловіків.

Які категорії чоловіків зараз можуть виїхати з України:

непридатні до військової служби;

з відстрочкою від призову або повідомленням про спеціальний військовий облік;

самостійно виховують дітей віком до 18 років;

мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років;

усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі;

мають на утриманні дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування до 18 років;

мають на утриманні дитину з інвалідністю;

мають під опікою дитину з різними вадами здоров'я, але не встановлена інвалідність;

мають інвалідність I або II групи;

забезпечують постійний догляд за людьми, які потребують його;

мають близьких родичів, загиблих або зниклих безвісти під час АТО;

мають дві дитини до 18 років і вагітну дружину (термін не менше 35 тижнів);

є дружина з інвалідністю I або II групи;

якщо інвалідність є в одного з батьків або батьків дружини;

працівники закладів, що здійснюють постійний догляд.

Нагадаємо, заборона на виїзд з України поширюється на чоловіків віком від 18 до 60 років. Заборону ввели після того, як почалася повномасштабна війна з Росією.