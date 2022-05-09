Міністр оборони Британії: Путін та його оточення "дзеркалять фашизм"

Володимир Путін та його найближче політичне оточення "дзеркалять фашизм" нацистів через вторгнення в Україну, переконаний міністр оборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє Новое время.

В своїй промові, яку цитує The Guardian, чиновник зазначив, що за допомогою вторгнення в Україну російський диктатор, його найближче оточення та генерали тепер "дзеркалять" фашизм та тиранію 70-річної давності, повторюючи помилки тоталітарних режимів минулого століття.

За його словами, неспровоковане та незаконне вторгнення РФ в Україну, напади росіян на безневинних громадян та їхні будинки, масштабні звірства, в тому числі навмисне скоєні, проти жінок і дітей, "псують пам’ять про минулі жертви та колись горду світову репутацію Росії".

"Давайте відзначимо абсурдність російських генералів — блискучих у наманікюрених парадних мундирах і обтяжених численними медалями — за те, що вони повністю замішані в викраденні Путіним гордої історії захисту їхніх предків від безжального вторгнення, перемоги над фашизмом, жертвування собою заради вищої мети" , – заявив Воллес.

Британський міністр оборони також вказав на те, що російські військові не лише займаються незаконним вторгненням та військовими злочинами, а й їхні вищі чини підвели своїх рядових настільки, що мають постати перед військовим трибуналом.