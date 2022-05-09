Запорізька ОВА: окупанти обстріляли свої машини, щоб не воювати

Російські військові, намагаючись уникнути участі у бойових діях у Запорізькій області, обстріляли два десятки своїх же автомобілів.﻿﻿ Про це повідомляє прес-служба﻿ Запорізької обласної військової адміністрації.

"За повідомленням від місцевих жителів, у Пологах російські військові розстріляли близько 20 своїх автомобілів, аби не їхати на лінію фронту, заявивши, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території Запорізького краю", – ідеться в повідомленні.

Крім того, командування одного з батальйонів Сил оборони Запорізького краю повідомило, що російські військові використали важку вогнеметну систему "Сонцепік" за своїми ж позиціями, тим самим фактично "випалили" окупантів з української землі.

"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, наголошується системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Підрозділи росіян скаржаться на неефективність атак на позиції сил оборони Запорізького краю в районі Гуляйполя", – пише прес-служба.

Крім того, повідомляється, що напередодні 9 травня мешканці Токмака Пологівського району нагадали окупантам, що вони на українській землі є тимчасовими. Зокрема, на вулицях міста масово почали з'являтися листівки з написом "Перемогли нацизм – переможемо та рашизм".

Водночас, обласна влада застерігає, що у День перемоги загарбники планують провести провокації.

"Є ймовірність, що росіяни, переодягнені у форму ЗСУ, нападатимуть на мирні колони людей, кидатимуть шашки в натовп, відкриватимуть стрілянину", – повідомляє ОВА.

Також зазначається, що у зв'язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в Запоріжжі будуть відкриті виключно на в'їзд до міста. Виїзд із обласного центру тимчасово обмежений.

