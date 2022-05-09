WOG змінила правила продажу бензину

Мережа АЗС WOG оновила ліміти на продаж бензину для українців під час паливної кризи, повідомляє Сьогодні.

Бензинова криза в Україні триває вже понад тиждень. Деякі АЗС ввели обмеження на продаж пального, проте українцям не завжди вдається його купити, бо його просто немає в наявності.

Однак ситуація потроху змінюється, і деякі мережі змінюють ліміти. У пресслужбі WOG повідомили, що тепер можна купувати бензин у більшому об'ємі.

Скільки бензину доступно

Ми раніше розповідали про обмеження на різних АЗС в Україні, отже, з кінця квітня на WOG діяли такі умови:

продавали лише 10 літрів бензину в одне авто на добу;

це було доступно лише для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE.

Тепер цей ліміт збільшився із 10 літрів до 20 літрів:

"З 00:00 9.05 збільшується обмеження до 20 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично" , – йдеться у повідомленні.

Нові правила ввели для того, аби забезпечити право першочергової пріоритетної заправки авто захисників, медиків та інших служб критичної інфраструктури.