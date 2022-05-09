Шмигаль: хоче витиснути українців, щоб створити міграційну кризу в ЄС

Росія в ході війни проти України прагне створити міграційну кризу в Європі. Проте країни Європейського союзу витримали міграційну хвилю. Про це в інтерв'ю розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна.

"Вони поекспериментували на міграційній кризі взимку, подивилися, що таке 4-5 тисяч мігрантів. І після цього вирішили витиснути в Європу мільйони мігрантів. У РФ сподівалися, що Європа захлинеться і розхитається через таку кризу. Але Європа дуже достойно витримала і прийняла всіх наших мігрантів, особливо Польща" , - заявив глава уряду.

За його словами, більшість громадян хоче повернутися до України після завершення бойових дій.