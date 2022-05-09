Шмигаль: в уряді наразі не плануються кадрові зміни

В уряді наразі не планують кадрових змін. Але якщо міністри не будуть демонструвати ефективної роботи, рішення про заміну буде ухвалено разом з правлячою фракцією "Слуга народу" та президентом Володимиром Зеленським.﻿ Про це в інтерв'ю сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.

"Не дивлячись на війну, у нас немає недоторканих. Зараз не плануємо, стабільно працюємо Кабміном, але недоторканих не існує" , - сказав він, відповідаючи про можливі кадрові зміни.

За його словами, рішення буде ухвалюватися, зважаючи на результати роботи міністрів.

"Тобто якщо не буде ефективності, будемо сідати і приймати рішення з фракцією, з президентом будемо дивитися, як підвищити ефективність" , - повідомив прем'єр.

Він зазначив, що на сьогодні уряд працює в повному складі.

"До речі, мені здається, вперше за ці два роки у нас призначені всі міністри в усіх міністерствах, все укомплектовано, все працює. Можуть бути питання, але як для воєнного часу ми працюємо нормально" , - додав Шмигаль.

Він заявив, що в уряді була одна кадрова перестановка, вона була об'єктивно зумовлена.