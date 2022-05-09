Шмигаль пояснив, де Україна планує брати гроші

Україні для закриття дефіциту бюджету буде потрібно до 5 млрд доларів на місяць. Уряд вже визначив план дій та провів переговори з партнерами для вирішення даної проблеми, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Безумовно, ми на травень очікуємо наступних 5 млрд доларів, яких ми потребуємо. Домовилися з МВФ - особисто с керівницею Фонду Крісталіною Георгієвою мали перемовини, - що вони беруться допомагати зібрати Україні цю різницю щомісяця" , - зазначив глава уряду.

За його словами, закривати дефіцит у бюджеті України більшою мірою будуть допомагати США. Очікується, що Вашингтон щомісяця буде виділяти близько 2 млрд доларів.