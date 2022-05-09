Велика Британія оголосила нові санкції проти Росії та Білорусі

Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, який стосується торгівлі, повідомляє Економічна правда.

Як зазначають у британському уряді, цей пакет санкцій "має на меті ще більше послабити військову машину Путіна".

"Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які цілком чи частково підпали під імпортно-експортні санкції після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів" , – сказано у повідомленні уряду.

Вказується, що мито буде підвищено на 35%.

Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи платину і паладій, "щоб завадити Путіну фінансувати свої військові зусилля".

Це пов’язано з тим, що Росія є однією з провідних країн-виробників платини і паладію, експорт яких залежить від Британії.

Крім того, країна заборонить експорт до Росії деяких хімікатів, пластику, гуми і техніки загальною вартістю 250 млн фунтів.