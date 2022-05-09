Офіс генпрокурора: через російську агресію загинуло 226 дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну через дії країни-агресора загинули 226 дітей. При цьому ще понад 415 постраждали, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 9 травня 2022 року понад 641 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. При цьому за офіційними даними 226 дітей загинули і більше ніж 415 поранені" , - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у: