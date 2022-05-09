Зеленський: скоро в Україні буде два Дні перемоги

Скоро в Україні буде два Дні перемоги, а у когось не залишиться жодного, заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом, повідомляє Новое время.

"Зовсім скоро в Україні буде два Дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді. Переможемо і зараз! І Хрещатик побачить парад перемоги — перемоги України!" — сказав він.

За його словами, у День перемоги над нацизмом українці виборюють нову перемогу.

"Це війна не двох армій. Це війна двох світоглядів. Варварів, які обстрілюють музей Сковороди та вірять, що їхні ракети можуть знищити нашу філософію. Вона їх дратує. Вона їм чужа. Вона їх лякає. Вона полягає в тому, що ми є вільними людьми, які йдуть своїм шляхом. На цьому шляху сьогодні ми ведемо війну і нікому не віддамо клаптика своєї землі. Сьогодні ми святкуємо День Перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ні клаптика своєї історії" , — наголосив Зеленський.

Український президент додав, що 24 лютого Росія розпочала наступ "на ті самі граблі".

"Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал. Нашу землю засівали кулі та снаряди, але жоден ворог не зміг пустити коріння. Нашими полями їздили ворожі колісниці та танки, але це нікому не давало плодів. Немає кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Немає окупантів, які зможуть прижитися на нашій вільній землі. Немає загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо" , — наголосив він.

Зеленський наголосив, що предки українців боролися за свободу та перемогли. Нинішнє покоління також б'ється за свою свободу, за свободу для своїх дітей, а отже — переможе.