Гайдай: за вчора росіяни 24 рази цілили по населенню Луганщини

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про безперервні обстріли росіянами Луганської області. Про це він написав на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"11 людей, які ховалися в підвальному приміщенні в Шипиловому, перестали виходити на зв'язок. Пожежні загони проводили рятувальну операцію, скільки це дозволяла безпекова ситуація. Проте, росіяни практично не зупиняють вогонь по мирних оселях наших жителів", - пише Гайдай.

Він додав, що зараз неможливо до кінця розібрати завали у Білогорівці та Шипіловому.

"8 травня 24 рази цілилися по населенню Луганщини. У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатські волонтери. Серед постраждалих у Білогорівці, звичайно, є діти. Як і поранену дитину з Привілля, їх госпіталізували до Дніпра", – розповів голова ОВА.

Також він зазначив, що росіяни продовжують знищувати промисловість та об'єкти критичної інфраструктури.

"Ввечері втретє снарядами потрапили до нафтопереробного заводу. А протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, що ще функціонували. Тепер води не буде ні в містах і селах, підконтрольних уряду України, ні в окупованих у 2014 році. Росіянам байдуже, що знищувати, ось мобілізовані в так званій «ЛНР» навіть не розуміють, що завтра нічого буде пити його дружині та дитині", – написав Гайдай.

За його словами, росіяни, за підтримки авіації та артилерії, зосередили основні зусилля на спробі взяття під контроль Рубіжне та підготовці до продовження наступальних дій у напрямку Лисичанська, а також, збільшивши вогневий вплив, намагаються прорвати оборону українських військ.