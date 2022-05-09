Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1145 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,
- артилерійських систем – 513 (+4) од,
- РСЗВ - 185 (+6) од,
- засобів ППО - 87 (+1) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 158 (+2) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,
- кораблів /катерів - 12 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17),
- спеціальної техніки - 41 (+2),
- крилатих ракет - 94 (+2).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.
Дані уточнюються