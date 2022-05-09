Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1145 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,

артилерійських систем – 513 (+4) од,

РСЗВ - 185 (+6) од,

засобів ППО - 87 (+1) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 158 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,

кораблів /катерів - 12 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17),

спеціальної техніки - 41 (+2),

крилатих ракет - 94 (+2).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Дані уточнюються