Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1145 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,
  • артилерійських систем – 513 (+4) од,
  • РСЗВ - 185 (+6) од,
  • засобів ППО - 87 (+1) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 158 (+2) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,
  • кораблів /катерів - 12 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17),
  • спеціальної техніки - 41 (+2),
  • крилатих ракет - 94 (+2).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Дані уточнюються

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