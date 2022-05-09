Гайдай: евакуації із Луганщини сьогодні не буде
Голова Луганської обласної військової адміністрації повідомив, що евакуація із Луганської області сьогодні не відбудеться. Про це він написав на своєму офіційному Телеграм-каналі.
"Росіяни почали обстрілювати "дорогу життя" – трасу Лисичанськ-Бахмут, тому проїзд небезпечний", – пояснив Гайдай.
При цьому він додав, що гуманітарні вантажі теж сьогодні не завозитимуть, але адміністрація області заздалегідь подбала, щоб ті, хто залишився, мали все необхідне.
"Сьогодні ми не знаємо чого очікувати від ворога, що вони можуть зробити страшного ще, так що прошу - мінімізуйте перебування на вулиці, залишайтеся в укриттях!" – закликав мешканців голова ОВА.