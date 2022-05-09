Гайдай: евакуації із Луганщини сьогодні не буде

Голова Луганської обласної військової адміністрації повідомив, що евакуація із Луганської області сьогодні не відбудеться. Про це він написав на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"Росіяни почали обстрілювати "дорогу життя" – трасу Лисичанськ-Бахмут, тому проїзд небезпечний", – пояснив Гайдай.

При цьому він додав, що гуманітарні вантажі теж сьогодні не завозитимуть, але адміністрація області заздалегідь подбала, щоб ті, хто залишився, мали все необхідне.