ЗСУ повідомили про знищення бази російських військ під Ізюмом
Українські артилеристи завдали потужного удару по базі російських окупантів у Харківській області, повідомляє Новое время.
Відповідне відео опублікувало командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
За наявними даними, база військових РФ була розташована в селі Забавне під Ізюмом.
"На відео зафіксовано, як артилеристи Сухопутних військ у взаємодії з десантниками завдають нищівного удару російським окупантам — знищуючи їх разом з військовою технікою", — розповіли українські захисники.
Втрати супротивника внаслідок удару ЗСУ не уточнюються.