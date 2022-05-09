ЗСУ повідомили про знищення бази російських військ під Ізюмом

Українські артилеристи завдали потужного удару по базі російських окупантів у Харківській області, повідомляє Новое время.

Відповідне відео опублікувало командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За наявними даними, база військових РФ була розташована в селі Забавне під Ізюмом.

"На відео зафіксовано, як артилеристи Сухопутних військ у взаємодії з десантниками завдають нищівного удару російським окупантам — знищуючи їх разом з військовою технікою" , — розповіли українські захисники.

Втрати супротивника внаслідок удару ЗСУ не уточнюються.