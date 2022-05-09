На параді 9 травня Путін, говорячи про Україну, обмежився Донбасом

Президент Росії Володимир Путін на параді у Москві заявив, що на Донбасі російські війська та бойовики "борються за батьківщину".﻿ Про це, із посиланням на трансляцію параду, пише Ирина Гамерская, РБК-Україна.

Путін заявив, що для Росії "захист батьківщини завжди був священний" і, звернувшись до армії, додав: "у ці дні ви боретесь за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої батьківщини Росії" .

За даними росЗМІ, до участі у військовому параді залучено 11 тисяч військовослужбовців. За словами Путіна, на параді є й військові, які приїхали із зони бойових дій на Донбасі.

"Випереджувальна відсіч"

"Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим... Ішли регулярні поставки найсучаснішої зброї (в Україну, - ред.)... Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було своєчасне рішення" , - пояснив своє рішення голова Кремля.

"Щоб у світі не було місця катам"