На параді 9 травня Путін, говорячи про Україну, обмежився Донбасом
Президент Росії Володимир Путін на параді у Москві заявив, що на Донбасі російські війська та бойовики "борються за батьківщину". Про це, із посиланням на трансляцію параду, пише Ирина Гамерская, РБК-Україна.
Путін заявив, що для Росії
"захист батьківщини завжди був священний" і, звернувшись до армії, додав:
"у ці дні ви боретесь за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої батьківщини Росії".
За даними росЗМІ, до участі у військовому параді залучено 11 тисяч військовослужбовців. За словами Путіна, на параді є й військові, які приїхали із зони бойових дій на Донбасі.
"Випереджувальна відсіч"
"Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим... Ішли регулярні поставки найсучаснішої зброї (в Україну, - ред.)... Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було своєчасне рішення", - пояснив своє рішення голова Кремля.
"Щоб у світі не було місця катам"
"Сьогодні ополченці Донбасу разом з армією Росії борються на своїй землі... Звертаюся до військовослужбовців РФ та ополченців Донбасу, ви боретеся за батьківщину, за її майбутнє, щоб у світі не було місця катам та карателям", - додав Путін.