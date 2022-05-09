Білий дім: Байден сьогодні підпише закон про ленд-ліз для України

Президент США Джо Байден сьогодні о 21.45 годині за київським часом затвердить Закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в Україні - 2022. Про це йдеться у графіку глави Білого дому на понеділок, 9 травня, повідомляє Укрінформ.

«О 2.45 (о 21.45 за київським часом - ред.) Президент Байден підпише «Закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в України - 2022» , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на церемонії у Білому домі також буде присутня віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Як повідомлялося, документ дозволяє президентові США використовувати програму ленд-лізу для прискореної передачі в Україну зброї, військової техніки, медикаментів, продуктів тощо. Передбачається, що країна-одержувач сплатить їхню вартість пізніше.

Програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни. Вона дала США змогу оперативно надавати союзникам зброю.