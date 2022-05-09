Гайдай: понтонна переправа військ РФ біля Білогорівки знищена, але бої тривають

Понтонна переправа, яку російські війська 8 травня звели через Сіверський Донець в районі Білогорівки на Луганщині, знищена, проте бої тривають, оскільки певну кількість військ загарбникам вдалося переправити на інший бік, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, бої там тривали всю ніч.

«Скажу коротко: переправа вже знищена. На ранок. Багато техніки валяється на березі, щось впало в річку. Але давайте дочекаємося, чим закінчиться сьогоднішній день, тому що це достатньо важлива ситуація» , – сказав він.

Найактивніші бої на Луганщині станом на 9 травня йдуть під Рубіжним, Білогорівкою і на трасі Лисичанськ-Бахмут, повідомив Гайдай.

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