Посол: у Ватикані обирають час для візиту Папи Римського в Україну

У Ватикані розглядають запрошення Папі Римському відвідати Україну і обирають момент, коли візит зможе стати найбільш результативним. Про це розповів посол України у Ватикані Андрій Юраш в ефірі національного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

Коментуючи поновлення Міністерством закордонних справ запрошення Папі Римському відвідати Україну, дипломат зазначив, що раніше вони надходили і від Президента та Прем’єр-міністра України, і від очільників римо- та греко-католицької церков в Україні.

«Базова теза (Ватикану – ред.) – ми розглядаємо, ми розуміємо вагу і хочемо зреалізувати цей візит у той момент, коли можна буде очікувати на отримання найбільш вагомого позитивного результату» , - сказав Юраш.

Він припустив, що наразі візит Папи Римського в Україну є одним з найважливіших питань на порядку денному в столиці Святого Престолу.