Радник мера: окупанти провели у Маріуполі "парад" до 9 травня

Російські окупанти провели в Маріуполі "парад" на честь 9 травня та розгорнули 300-метрову георгіївську стрічку. Для створення картинки для російського ТБ привезли жителів Донецька та Новоазовська.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними Андрющенка, загарбники розтягли 300 метрів георгіївської стрічки, забороненої в Україні, на одній із центральних вулиць майже знищеного внаслідок обстрілу Маріуполя – проспекту Нахімова. І це все на тлі канонади з Азовсталі, де противник поновив штурм українських захисників, додає радник мера.

За даними місцевих жителів, для пронесення стрічки привезли людей/волонтерів із Новоазовська та Донецька (переважно росіян), а також вибірково пенсіонерів із Маріуполя.