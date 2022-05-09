Держспецзв'язку заявило про зрив трансляції параду РФ на окупованих територіях
Трансляцію військового параду у Москві на тимчасово окупованих РФ українських територіях 9 травня було зірвано, повідомляє Новое время.
Про це заявили у Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації.
Там розповіли, що під час промови глави кремлівського режиму Володимира Путіна російська пропаганда "не змогла донести свої брехливі повідомлення до українців".
"Під час проведення параду та виступу керівника країни-агресора у столиці ворожої держави, які транслювали всі російські пропагандистські канали, трансляцію з російського супутника на захоплені українські регіони було відключено", — йдеться у повідомленні.