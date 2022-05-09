Держспецзв'язку заявило про зрив трансляції параду РФ на окупованих територіях

Трансляцію військового параду у Москві на тимчасово окупованих РФ українських територіях 9 травня було зірвано, повідомляє Новое время.

Про це заявили у Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації.

Там розповіли, що під час промови глави кремлівського режиму Володимира Путіна російська пропаганда "не змогла донести свої брехливі повідомлення до українців".