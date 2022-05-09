Подоляк відреагував на промову Путіна на параді
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на промову президента РФ Володимира Путіна під час параду до Дня перемоги в Москві. Подоляк зазначив, що для цієї війни не було причин, тільки імперські амбіції Росії.
Про це він написав у Twitter.
"Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин, окрім хворобливих імперських амбіцій РФ", - написав він.