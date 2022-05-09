Подоляк відреагував на промову Путіна на параді

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на промову президента РФ Володимира Путіна під час параду до Дня перемоги в Москві. Подоляк зазначив, що для цієї війни не було причин, тільки імперські амбіції Росії.

Про це він написав у Twitter﻿.