ОВА: окупанти обстріляли Сумську область з артилерії

Вранці у понеділок, 9 травня, російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської області, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогоднішній ранок розпочався з артобстрілів прикордонних територій. Прильоти по Хотинській громаді. Руйнувань та жертв немає" , - зазначив він.

7 травня російська авіація обстріляла ракетами "повітря - земля" території Миропільської та Хотинської громад у Сумській області. Внаслідок обстрілу було поранено прикордонника.