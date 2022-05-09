ОВА: окупанти обстріляли Сумську область з артилерії
Вранці у понеділок, 9 травня, російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської області, повідомляє Новое время.
Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Сьогоднішній ранок розпочався з артобстрілів прикордонних територій. Прильоти по Хотинській громаді. Руйнувань та жертв немає", - зазначив він.
7 травня російська авіація обстріляла ракетами "повітря - земля" території Миропільської та Хотинської громад у Сумській області. Внаслідок обстрілу було поранено прикордонника.