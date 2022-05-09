ОК "Південь": по Одеській області завдано удару 4 ракетами "Онікс"

Оперативне командування "Південь" офіційно заявило, що по Одеській області було завдано ракетного удару 4 ракетами типу "Онікс". Про це повідомляє прес-служба Одеської міської адміністрації.

Зазначається, що удару було завдано з ракетного комплексу "Бастіон", що знаходиться на території Криму.

"Ворог продовжує знищувати об'єкти інфраструктури області та чинити психологічний тиск на цивільне населення. Але дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону", - ідеться в повідомленні.

Міська адміністрація закликала одеситів не нехтувати попередженнями про небезпеку, бути пильними та обережними.