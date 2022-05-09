Сольський: українська посівна проходить на 20-30% повільніше
Посівна в Україні наразі відбувається на 20-30% повільніше через логістичні складнощі, комендантську годину та погоду, повідомляє Економічна правда.
Про це заявив міністр агрополітики Микола Сольський у ході брифінгу в медіацентрі Україна у Києві.
Він зазначив, що посівна в Україні відбувається досить активно. Водночас є проблеми, які пов’язані з логістикою. Також фермери та підприємства витрачають менше на посівні матеріали, на гербіциди, є проблеми з паливом.
За словами Сольського, проблеми виникають і з кількістю техніки, велика кількість якої знаходиться на фронті. Складнощів додає запроваджена комендантська година та питання зберігання посівного матеріалу та наявності палива.
"Все це призводить до того, що на 20-30% повільніше проходить посівна. Також погода зміщує посів на певний час. Основна яра культура, звична для нас – кукурудза, її посів зменшується. Щоб зекономити фермери сіють інші ярі культури. Наприклад, пшеницю. Зменшується і кількість посівних площ під кукурудзу. Господарства сіють соняшник і сою", - сказав він.