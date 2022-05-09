Сольський: українська посівна проходить на 20-30% повільніше

Посівна в Україні наразі відбувається на 20-30% повільніше через логістичні складнощі, комендантську годину та погоду, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив міністр агрополітики Микола Сольський у ході брифінгу в медіацентрі Україна у Києві.

Він зазначив, що посівна в Україні відбувається досить активно. Водночас є проблеми, які пов’язані з логістикою. Також фермери та підприємства витрачають менше на посівні матеріали, на гербіциди, є проблеми з паливом.

За словами Сольського, проблеми виникають і з кількістю техніки, велика кількість якої знаходиться на фронті. Складнощів додає запроваджена комендантська година та питання зберігання посівного матеріалу та наявності палива.