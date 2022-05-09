Генсек Ради Європи приїхала в Ірпінь та Бородянку

У понеділок, 9 травня, під час робочого візиту в Україну Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич побувала на Київщині та відвідала Бородянку та Ірпінь. Про візит у супроводі заступниці глави МЗС Еміне Джапарової вона розповіла у Twitter.

Європейську делегацію зустрічали голова Київської військової адміністрації Олександр Павлюк та куратор гуманітарного напрямку КОВА Олексій Кулеба.

"З Еміне Джапаровою сьогодні вранці були у Бородянці та Ірпені. Я вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією, але я вражена стійкістю українського народу. Ми у Раді Європи підтримуємо Україну" , - зазначила Пейчинович-Бурич.

With @EmineDzheppar we were in Borodyanka & Irpin this morning. I am shocked at the senseless destruction caused by the Russian aggression but I am impressed at the resilience of the Ukrainian people. We @coe stand with Ukraine ???????? pic.twitter.com/V3M1kWz5nZ — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) May 9, 2022

Джапарова зазначила, що винні у скоєнних злочинах мають бути покарані.

Масштаб і жорстокість #російських звірств на #Київщині та в інших #українських містах – поза межею розуміння.

???????? загарбники свідомо хочуть знищити ???????? так само, як це роблять з #кримськими татарами в окупованому #Криму.

Наша загальна відповідальність – покарати винних 2/2 pic.twitter.com/1O1K2zfAfP — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) May 9, 2022