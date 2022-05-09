Генсек Ради Європи приїхала в Ірпінь та Бородянку
У понеділок, 9 травня, під час робочого візиту в Україну Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич побувала на Київщині та відвідала Бородянку та Ірпінь. Про візит у супроводі заступниці глави МЗС Еміне Джапарової вона розповіла у Twitter.
Європейську делегацію зустрічали голова Київської військової адміністрації Олександр Павлюк та куратор гуманітарного напрямку КОВА Олексій Кулеба.
"З Еміне Джапаровою сьогодні вранці були у Бородянці та Ірпені. Я вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією, але я вражена стійкістю українського народу. Ми у Раді Європи підтримуємо Україну", - зазначила Пейчинович-Бурич.
Джапарова зазначила, що винні у скоєнних злочинах мають бути покарані.
"Про військові злочини країни агресора має знати кожен у світі. Сьогодні українці стоять форпостом у боротьбі за майбутнє всієї Європи та цивілізованого світу. І дуже важливо, що наші європейські партнери підтримують нас", - написав Павлюк.