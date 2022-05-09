Зеленський: Україна заповнила другу частину опитувальника для ЄС
Україна заповнила другу частину анкети для отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу. Зеленський обговорив це із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв'язку, йдеться в повідомленні в Telegram.
"Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі", - написав Зеленський.
Також глава держави подякував за чіткі сигнали підтримки від ЄС.