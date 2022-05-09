Терміново робіть скрін: у прокремлівському ЗМІ опублікували критику Путіна

Пропагандистський російський сайт "Лента.ру" опублікував понад десяток матеріалів із критикою президента РФ Володимира Путіна та війни в Україні. І хоча зараз вони вже зникли із сайту, копія головної сторінки збереглася у веб-архіві, повідомляє Медиазона.

Це були новини із заголовками "Путін розв'язав одну з найкровопролитніших воєн 21 століття", "Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора і параноїка", "Російська еліта хвора на кумівство і лизоблюдство", а також стаття "Війною легше прикрити провали в економіці. Путін повинен піти. Він розв'язав безглузду війну і веде Росію в прірву".

Всі вони починалися з дисклеймера про те, що "цей матеріал не узгоджений з керівництвом, а за його публікацію Адміністрація президента роздасть виданню звіздюлєй" .

У постскриптумі до статей за публікацію брали відповідальність керівник відділів "Економіка" та "Середовище проживання" Єгор Поляков та редактор цих відділів Олександра Мірошникова.

Джерело "Медіазони" у виданні підтвердило, що це зробили їхні співробітники, замінивши текст в інших вже опублікованих новинах.

Скріншот із сайту Lenta.ru

Скріншот із сайту Lenta.ru

У березні 2014 року власник "Афіша-Рамблер-SUP", куди входила "Лента.ру", Олександр Мамут звільнив головного редактора видання Галину Тимченко та призначив замість неї журналіста Олексія Гореславського. Це сталося за кілька годин після того, як Роскомнагляд виніс "Лента.ру" попередження за інтерв'ю з одним із лідерів "Правого сектора". Частина команди на чолі з Тимченком заснувала видання "Медуза" з редакцією в Ризі.