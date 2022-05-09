Валютний ринок в умовах війни: день 75-й

У понеділок, 9 травня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За уточненими даними, опублікованими на сайті НБУ, у четвер, 5 травня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зменшився на 89,83 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 159,58 млн. доларів. Операцій у доларах США пройшло на 132,63 млн. доларів, а в євро – на 26,95 млн. доларів в еквіваленті, що в 5 разів менше, ніж напередодні.

За даними Нацбанку, 5 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був лише на 1,9 млн доларів менше, ніж обсяг заявок на купівлю: на 220,8 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 218,9 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,8224 гривень, а продають по 31,1306 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 9 травня зменшився на 4090,3 млн. і склав 43 674,8 млн. гривень.

Курс готівкового долара у вихідні продовжив зростати, досягнувши в Києві до ранку понеділка 34,00-34,10 гривень. Проте сьогодні вранці тенденція змінилася на зворотну: пропозиція валюти зросла, а попит знизився. В результаті цінники поповзли вниз, і вже на обід столичні обмінники пропонували купити долар по 33,65-33,70 гривень. Подешевшав долар і в обласних центрах: у Луцьку його продають за 33,85 гривень, у Хмельницькому та Вінниці – по 33,80 гривень; така сама ціна до обіду була у Львові.

Євро на FOREX у понеділок зробило чергову спробу зниження і опустилось до позначки 1,0495 долара, але потім також розвернулось угору і зараз досягло рівня 1,0550. Слідом за доларом почало сьогодні дешевшати і готівкове євро. Ще вранці у Києві за нього просили 36,20-36,30 гривень, а вже до обіду цінник опустили до 35,70-35,80 гривень – на 50 копійок дешевше за ранкову ціну.

Лякаючи всіх інвесторів, уже кілька днів поспіль втрачає в ціні біткоїн. Ось і сьогодні його ціна на біржі Binance опустилася до 32650,39 $. Це на 10% нижче за мінімальну ціну, зафіксовану минулої п'ятниці. Якщо раніше аналітики очікували на зростання біткоїну до 50000$ за одну монету, то зараз допускають зниження до 29-30 тисяч доларів. Втім, після цього все одно передбачається, що біткоїн почне зростати в ціні.