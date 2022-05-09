Sky News: Китай попередив Німеччину про загострення війни в Україні
Лідер Китаю Сі Цзіньпін попередив канцлера Німеччини Олафа Шольца про можливе загострення війни в Україні. Він вважає, що конфлікт може стати "некерованим". Про це, із посиланням на Sky News, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Відзначається, що Сі Цзіньпін і Шольц провели онлайн-зустріч. Однією з тем розмови стала ситуація в Україні.
"Необхідно докласти всіх зусиль, щоб уникнути загострення і розширення конфлікту в Україні, що може призвести до некерованої ситуації", - зазначив китайський лідер.
Також Сі Цзіньпін запросив Німеччину брати участь в "Ініціативі глобальної безпеки", про яку Китай почав говорити в кінці квітня.
Раніше Сі Цзіньпін на відкритті Боаоського азійського форуму заявив про
"глобальну ініціативу безпеки", яку активно підтримує Росія.
Дана концепція заснована на принципі
"неподільної безпеки", згідно з яким жодна держава не може зміцнювати свою безпеку за рахунок інших.