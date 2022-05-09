Polsat: 9 травня посла РФ у Варшаві облили "кров'ю" під вигуки "Фашисти!"

Polsat: 9 травня посла РФ у Варшаві облили "кров'ю" під вигуки "Фашисти!"
Фото: Telegram

У Варшаві 9 травня облили червоною фарбою посла Росії, який прибув туди, щоб покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів. Про це, посилаючись на Polsat, повідомляє Європейська правда.

Посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв прибув на цвинтарі радянських воїнів, щоб покласти вінок. Проте, його оточили українські активісти, і трапилася сутичка, внаслідок якої посла облили червоною фарбою під вигуки "Фашисти!"

Багато хто прийшов з прапорами України, інші були одягнені у білі простирадла, вимащені кров'ю, вигукуючи антивоєнні гасла.

Після інциденту посол РФ сказав:

"Я пишаюся своїм президентом. Ці території не належать Україні", – заявив Андрєєв, маючи на увазі самопроголошені республіки ОРДЛО.

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