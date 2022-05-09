Мер Мелітополя: окупантам не вдалося провести "святкування 9 травня"
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупантам не вдалось провести "святкування 9 травня", повідомляє Новое время.
"Підготовку до нього („святкування 9 травня“) вони проводили майже місяць. Розпочалося це з відновлення учбового процесу в наших школах, щоб готувати наших дітей", — сказав він.
Проте, за словами мера, окупантам, нічого не вдалося зробити.
"Батьки не захотіли відпускати дітей і приймати участь в цьому. Тому їм не вдалось провести 9 травня. Вчора ввечері вони зробили заяву про те, що сьгодні небезпечно виходити в місто святкувати 9 травня", — сказав він.
Федоров додав, що жителі Мелітополя
"не святкують з окупантами".
"Наші жителі не виходять на вулиці, не святкують з окупантами та колаборантами 9 травня, а ми разом відсвяткуємо і день перемоги над нацизмом, і день перемоги над рашизмом", — сказав він.