Мер Мелітополя: окупантам не вдалося провести "святкування 9 травня"

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупантам не вдалось провести "святкування 9 травня", повідомляє Новое время.

"Підготовку до нього („святкування 9 травня“) вони проводили майже місяць. Розпочалося це з відновлення учбового процесу в наших школах, щоб готувати наших дітей" , — сказав він.

Проте, за словами мера, окупантам, нічого не вдалося зробити.

"Батьки не захотіли відпускати дітей і приймати участь в цьому. Тому їм не вдалось провести 9 травня. Вчора ввечері вони зробили заяву про те, що сьгодні небезпечно виходити в місто святкувати 9 травня" , — сказав він.

Федоров додав, що жителі Мелітополя "не святкують з окупантами" .