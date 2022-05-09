Депутат: окупанти можуть здійснити хімічну атаку на "Азовсталь"

Окупанти планують застосувати хімічну зброю на "Азовсталі" в Маріуполі. Про це повідомив волонтер та депутат Маріупольської міськради Олександр Лашин у Facebook﻿.

За його інформацією, це заплановано на 11 травня.

"Друзі, щойно вийшли люди з Маріуполя на зв'язок, мені стало відомо, що готується велика хімічна атака на "Азовсталь", і в Маріуполі попереджають місцевих мешканці, аби від завтра вони не виходили на вулиці, тому що наших хлопців, наших героїв хочуть "викурити" з заводу, в них нічого не виходить, вони вже хочуть застосувати такі от геноцидні речі" , - зазначив Лашин.

Він закликав міжнародні спільноти не допустити такого розвитку подій.