Макрон оцінив терміни вступу України до Євросоюзу

Макрон оцінив терміни вступу України до Євросоюзу

Вступ України до складу Європейського союзу може тривати декілька десятиліть. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти до своїх лав нашу країну.﻿ Посилаючись на слова Макрона, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Ми знаємо, що процес вступу до ЄС може тривати багато років і навіть десятиліття. Будемо чесними, Євросоюз не може бути в короткостроковій перспективі єдиним засобом структурування європейського континенту", - заявив президент Франції.

Макрон відзначив, що попри усе, Україна вже є членом європейської сім’ї.

Раніше повідомлялося, що Україна вже підготувала другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата в члени ЄС. Тим часом Єврокомісія планує надати висновок щодо анкети України про отримання статусу кандидата вже в червні.

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