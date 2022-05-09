Мер: ворог обстріляв центр Слов'янська

Ворожі війська обстріляли центр Слов'янська на Донеччині, ступінь пошкодження з'ясовується. Про це повідомив у Фейсбуці голова військово-цивільної адміністрації міста Вадим Лях.

"Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт до центральної частини Слов'янська. Ступінь пошкодження зараз з'ясовуємо" , – написав очільник міста.

Лях закликав городян не ігнорувати сигнали тривоги.