Мер: ворог обстріляв центр Слов'янська
Ворожі війська обстріляли центр Слов'янська на Донеччині, ступінь пошкодження з'ясовується. Про це повідомив у Фейсбуці голова військово-цивільної адміністрації міста Вадим Лях.
"Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт до центральної частини Слов'янська. Ступінь пошкодження зараз з'ясовуємо", – написав очільник міста.
Лях закликав городян не ігнорувати сигнали тривоги.
"Не ігноруйте сигнали тривоги! Не розміщуйте в мережі відео та фото обстрілів! Бережіть себе!", – звернувся мер Слов'янська до жителів.