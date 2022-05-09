Віце-спікер ВР здійснила дружній візит до Латвії

Лідерство Латвії в підтримці України – приклад сміливості та солідарності для всього світу. Про це, після зустрічі зі спікером Сейму Латвії Інарою Мурнієце, на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

"Провела робочу зустріч зі Спікером Саейма Латвійської Республіки Інарою Мурнієце. Зустріч пройшла у Парламенті Латвії в Ризі", - написала вона.

Кондратюк зазначила, що візити солідарності спікерів Латвії, Литви та Естонії до Києва першими з європейських країн були виявом політичної рішучості та особистої сміливості.