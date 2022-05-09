Зеленський та Мішель обговорили підтримку України

Європейська рада розгляне заявку України на набуття статусу кандидата на членство в Європейському Союзі у червні. Про це глава Євроради Шарль Мішель заявив під час бесіди з українським лідером Володимиром Зеленським у режимі відеоконференції, повідомляє Укрінформ.

Як інформує пресслужба Офісу Президента України, Зеленський привітав голову Євроради з роковинами перемоги у Другій світовій війні та подякував йому за візит до України.

«Я дуже радий, що сьогодні на найвищому рівні Європейський Союз підтримує Україну саме в цей час, коли прояви нацизму, на жаль, існують та відроджуються. Але вони не повинні поширюватися, і ми з вами разом робимо все для цього» , – сказав він.

Президент України наголосив на важливості недопущення продовольчої кризи у світі, яка може бути викликана агресивними діями Російської Федерації, адже російські військові кораблі в Чорному морі блокують прохід торгових суден в українські порти.

Як зазначив Зеленський, Україна постачає зерно майже для 400 мільйонів людей у світі. За його словами, блокування експорту української аграрної продукції вже призводить до зростання цін на продовольство у світі. Як наслідок це може викликати посилення голоду та політичну нестабільність у низці регіонів планети.

У свою чергу президент Європейської ради, який відвідав Одеський морський порт, де знаходиться заблоковане судно з українським зерном, наголосив на тому, що пшениця має бути доступна для всіх людей у світі, щоб голод не поширювався планетою. Співрозмовники наголосили на необхідності вживання негайних заходів щодо розблокування Росією українських портів для експорту зернових культур.

Також Зеленський зазначив, що у складний момент російського вторгнення українці з великою подякою сприймають сміливу позицію Мішеля та його особисту присутність в Одесі.

«Європейський Союз не на словах, а насправді підтримує Україну. Сьогодні фінансова підтримка для нас теж дуже важлива» , – сказав глава держави і наголосив, що розраховує на допомогу президента Євроради у діалозі з країнами Африки та Азії щодо підтримки України.

Президент Української держави також подякував за санкційну політику Європейського Союзу. Він наголосив, що Україна чекає на прийняття наступних пакетів санкцій щодо країни-агресора.

«Упевнений, що шістьма санкційними пакетами Євросоюз та світ не обмежаться. Але важлива не кількість цих пакетів, а їхня результативність. Переконаний, що головний результат – щоб був мир на нашій землі, а отже – у Європі» , – додав Зеленський.

Окрім того, глава держави висловив подяку Мішелю за підтримку України на шляху євроінтеграції.

«Хочу подякувати Вам за політичну підтримку, за те, що Ви тут. За те, що Ви бачите Україну в найближчому майбутньому, що дорівнює серед інших членів європейської сім'ї» , – зазначив він.

Президент Європейської ради, зі свого боку, запевнив, що Євросоюз продовжить надавати Україні максимальну фінансову та оборонну допомогу. За його словами, ЄС уже затвердив план підтримки української держави.

«Має бути «План Маршалла» для ваших ініціатив. Ми маємо мобілізувати світову підтримку для того, щоб ви змогли справлятися з гуманітарними викликами та працювати, починати відновлювати економіку України» , – сказав Мішель.

Він також повідомив, що у червні Європейська рада розгляне заявку України на набуття статусу кандидата на членство в ЄС.

Глава Євроради зазначив, що український народ сьогодні бореться не лише за свою батьківщину, а й за спільні європейські цінності демократії та свободи. У цьому контексті він додав, що Євросоюз підтримує Україну і вражений стійкістю та відвагою нашого народу.