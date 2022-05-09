Міноборони: на Харківщині ворог намагається зупинити просування ЗСУ до держкордону

Підрозділи російських військ на Харківському напрямку намагаються не допустити просування Збройних сил України в бік державного кордону. Про це розповів спікер Міноборони Олександр Мотузяник, інформуючи про оперативну ситуацію на фронті станом на 12.00 9 травня, повідомляє Укрінформ.

"На Харківському напрямку підрозділи супротивника зі складу 6 армії західного військового округу, 41 армії центрального військового округу та берегових військ балтійського флоту намагаються не допустити подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України" , - повідомив речник під час брифінгу в Медіацентрі.

Крім того, за його словами, на Ізюмському напрямку угруповання 1 танкової армії, 20 армії західного військового округу, 29, 35, 36 армій, а також 68 армійського корпусу східного військового округу зосереджують зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямку Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Намагаючись уточнити положення українських військ, загарбники вели повітряну розвідку у районах н.п. Петрівське, Довгеньке та Нова Дмитрівка.

Інформуючи про Донецький напрямок, Мотузяник зазначив, що угруповання російських військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Для розвитку наступу у напрямках на Сіверськ і Лисичанськ противник продовжує спроби форсування р. Сіверський Донець. У районі Білогорівки, що у 6 км на захід від Лисичанська, наведено три понтонні переправи. Аби забезпечити форсування водної перешкоди, ворог постійно застосовує артилерію та оперативно-тактичну авіацію.

Речник Міноборони також не виключив подальшого наступу на захисників "Азовсталі" та застосування дальніх бомбардувальників.

«На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії і танків проводить штурмові дії. Не виключається поновлення бомбових ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3» , - зазначив Мотузяник.

Інформуючи про Південнобузький і Таврійський напрямки, він повідомив, що агресор силами 8 та 49 армій, 22 армійського корпусу та повітряно-десантних військ веде бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Крім того, ворог нарощує систему вогневого ураження, протиповітряної оборони та вдосконалює інженерне обладнання позицій.

На Таврійському напрямку противник також проводить демонстраційні дії з метою сковування українських військ та недопущення їх перекидання в інші операційні райони.

За словами речника, обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності “Повна”.

Водночас на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Визначені підрозділи ЗС Республіки Білорусь (до семи батальйонів) продовжують виконувати завдання з посилення ділянки білорусько-українського кордону у Брестській і Гомельській областях. Також там зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави.

Мотузяник також повідомив, що на пунктах пропуску і у прикордонних районах Брянської та Курської областей Росії утримуються посилені наряди прикордонної служби ФСБ та підрозділи ЗС РФ.