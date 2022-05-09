Defense Express: РФ вперше застосувала в Україні радянські ракети Х-22

Для ударів по території України Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22. Про це пише Defense Express, повідомляє Корреспондент.

Вперше це сталося у ніч на понеділок, 9 травня, на Донеччині. Російські військові застосували до шести крилатих ракет повітряного базування Х-22 зі стратегічних бомбардувальників типу Ту-22М3. Вони були спрямовані на об'єкти у містах Донецької області.

Автори припускають, що якщо окупанти почали використовувати настільки застарілі ракети, не виключено, що у них вичерпуються запаси Калібрів та Іскандерів.

Зазначається, що Х-22 - це радянські крилаті ракети, які розроблялися, починаючи з 1958 року, а прийняті на озброєння - у лютому 1971. Через застарілу "начинку" вони можуть бути небезпечними в експлуатації. При цьому Іскандери поступаються Х-22 за максимальною дальністю (500 і 600 км відповідно).